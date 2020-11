Кассационный суд признал законным отсутствие оповещения в Сибае о превышении ПДК

Шестой кассационный суд в Самаре сегодня оставил без изменения решение Сибайского городского суда, который признал законным отсутствие оповещения жителей Сибая об превышение ПДК сероводорода и диоксида серы в жилой зоне.

Напомним, превышение показателей было зафиксировано 31 декабря 218 года и 1 января 2019 года. Заседание суда сегодня прошло довольно формально — со стороны суда даже не было ни одного вопроса. Послушали, удалились на пару минут и отказали. В стране у нас теперь осталась только одна инстанция — Верховный Суд Российской Федерации, пишет паблик «Сибай, дыши!». В целом в Сибае довольно сложная экологическая обстановка. Жители города выступали против строительства цементного завода вблизи муниципалитета, считая, что предприятие угрожает их жизни. Однако глава Сибая Рустем Афзалов заверил, что строительство никак не повлияет на экологическую ситуацию.

