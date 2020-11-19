Кассационный суд признал законным отсутствие оповещения в Сибае о превышении ПДК

Заседание суда сегодня прошло довольно формально — со стороны суда даже не было ни одного вопроса. Послушали, удалились на пару минут и отказали. В стране у нас теперь осталась только одна инстанция — Верховный Суд Российской Федерации, пишет паблик «Сибай, дыши!».