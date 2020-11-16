В Сибае подали кассацию из-за отсутствия оповещения о превышении ПДК выбросов

Напомним, в Сибае обстоит достаточно сложная экологическая ситуация. Местные жители пытаются остановить строительство цементного завода рядом с городом, ссылаясь на то, что предприятие угрожает их жизни. Однако глава Сибая Рустем Афзалов заверил, что строительство никак не повлияет на экологическую обстановку.