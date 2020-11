В Сибае подали кассацию из-за отсутствия оповещения о превышении ПДК выбросов

19 ноября в Самаре суд рассмотрит кассационную жалобу жителей Сибая. Они планируют оспорить решение местных инстанций, которые признали законным отсутствие оповещения жителей города о 50-кратных превышениях предельно допустимых концентраций.

Превышение ПДК в жилой зоне зафиксировано, в том числе, 31 декабря 2018 года и 1 января 2019 года. Наши интересы в суде будет представлять Международная правозащитная группа Агора. Благодаря их поддержке и уверенности в нашей правоте, стало возможным продолжение этих непростых судебных баталий с государством, сообщается в соцсетях. Напомним, в Сибае обстоит достаточно сложная экологическая ситуация. Местные жители пытаются остановить строительство цементного завода рядом с городом, ссылаясь на то, что предприятие угрожает их жизни. Однако глава Сибая Рустем Афзалов заверил, что строительство никак не повлияет на экологическую обстановку.

