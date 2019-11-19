В Москве госпитализирован актер Соломин

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Актер и режиссер Юрий Соломин госпитализирован в одно из медучреждений столицы. Его состояние медики оценивают как тяжелое.
Об этом стало известно 19 ноября, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что Соломин почувствовал недомогание, сопровождающееся высокой температурой, несколько дней назад. К медикам он не обращался. Однако его состояние ухудшалось, поэтому он вызвал бригаду скорой помощи. Специалисты оценили его состояние и приняли решение срочно госпитализировать артиста.
Соломин занимает должность худрука Малого театра более тридцати лет. Он окончил театральное училище им. Щепкина и с 1961 года начал преподавать на курсах при этом учебном заведении.
Зрители знают Соломина по многим известным фильмам, среди которых «Обыкновенное чудо», «Хождение по мукам». Он является автором известных театральных постановок, в том числе «Чайки» и «Ревизора».
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