В Москве госпитализирован актер Соломин

Об этом стало известно 19 ноября, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что Соломин почувствовал недомогание, сопровождающееся высокой температурой, несколько дней назад. К медикам он не обращался. Однако его состояние ухудшалось, поэтому он вызвал бригаду скорой помощи. Специалисты оценили его состояние и приняли решение срочно госпитализировать артиста.

Соломин занимает должность худрука Малого театра более тридцати лет. Он окончил театральное училище им. Щепкина и с 1961 года начал преподавать на курсах при этом учебном заведении.