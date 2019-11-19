Ростовская область заняла первое место по числу "точек кипения" среди регионов РФ

Приоритетные направления «Точки кипения» - развитие технологического предпринимательства в рамках НТИ, улучшение механизмов поддержки бизнеса и оптимизация барьеров, внедрение лучших практик регионального развития, в том числе в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, несырьевой экспорт.

Первая ростовская «Точка кипения» открылась в рамках реализации нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также региональных проектов, которые утвердил губернатор области Василий Голубев.

По словам министра экономического развития Ростовской области Максима Папушенко, главная задача – привлечь к развитию региона представителей профессиональных сообществ.

«Мы сделали акцент на важнейших задачах национального характера, чтобы бороться за лидерство в этих направлениях», - отметил Папушенко.

По информации rostovgazeta.ru, после открытия новой «точки кипения» эксперты обсудили туристический потенциал и экспортный потенциал Дона. В течение двух дней проходили панельные дискуссии, круглые столы, мастер-классы, митапы и семинары по разным тематикам, специалисты обсуждали вопросы в таких сферах, как инновационная экономика, высокотехнологичное предпринимательство, новые модели образования и так далее.

Ростовая область занимает первое место по количеству открытых «Точек кипения». В регионе работают шесть площадок, пять из них - университетские «Точки кипения», в которых обсуждается развитие университетской среды и образования. Шестая «Точка кипения» станет площадкой для дискуссий разных городских сообществ.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков сказал: «Теперь важно, чтобы регион не подвел в плане качества работы своих «точек».

До конца 2019 года в новой «точке кипения» должны пройти около 35 мероприятий разных форматов.

Помощь в создании «Точек кипения» оказывают «Платформы НТИ», в рамках которых бизнесмены, ученые, общественные деятели обмениваются опытом, итогами работы, разными моделями развития. В настоящее время «Точки кипения» есть в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Иркутске и других крупных и средних городах.