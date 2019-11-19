Росстат заявил, что общая задолженность по зарплате в РФ выросла на 3,3%
Сегодня, 18:12ОбществоФото: pixabay.com
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Росстат сообщает, что в октябре 2019 года задолженность по заработной плате стала больше сразу на 3,3% и достигла 2,639 млрд рублей.
Главное статистическое ведомство заявляет, что за октябрь долги по заработной плате увеличились на 83,4 млн рублей. Всего же за 2019 год было зафиксировано долгов перед работниками на 1,375 млрд рублей это 52,1% от общей суммы.
Согласно данным RT, меньше всего долгов в транспортной отрасли (6%), больше всего должны работникам (45%) в обрабатывающей промышленности.
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