Счетная палата сообщила о размере пособия по уходу за ребенком в 2022 году

Счетная палата РФ сообщила, что в следующем году ежемесячное пособие по уходу за ребенком увеличится на 5,8%.

По информации infox.ru, данная выплата считается в размере 40% среднего заработка застрахованного лица. Минимальный размер по нововведению составит 7494 рублей, максимальный - 31 283 рублей. Помимо этого, правительство страны планирует направить около 170 млрд рублей на пособия для детей до 1,5 лет. Кроме того, еще 20 млрд рублей выделят на выплату единоразового пособия при рождении ребенка. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал обещание, что поможет многодетным семьям страны. На эту инициативу правительство выделит 6 млрд рублей. Также выплаты получат дети от 3 до 7 лет, в общей сложности размер материальной помощи составит 28 млрд рублей.

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