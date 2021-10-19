Российский медик сообщил о новом штамме ОРВИ, очень похожем на COVID-19

СМИ Великобритании рассказали о новой «суперпростуде» с симптомами, похожими на COVID-19. По мнению руководителя лор-клиники Владимира Зайцева, по всей видимости, речь идет о новом штамме ОРЗ или ОРВИ.

Как сообщает "Народные новости", к медикам начали обращаться пациенты с симптомами COVID-19, но коронавирус у них обнаружен не был. Больные жаловались на снижение обоняния и вкуса, кашель, температуру. По словам Владимира Зайцева, все разговоры о «суперпростудах» и «суперинфекциях» не имеют под собой реальной основы. А речь идет об очередном штамме ОРЗ или ОРВИ. И ничего критического в этом медик не видит. Поэтому он рекомендует такое же лечение, как и при обычных ОРЗ и ОРВИ. Это домашний режим, обильное питье, медикаменты, снимающие напряжение организма, вроде витамина C. При ухудшении состояния и риске бронхитов - противовоспалительные препараты.

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