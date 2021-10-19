Правила отношений: как перевести их из хороших в идеальные

Парень и девушка: как грамотно выстраивать долгоиграющую связь

Базовые правила в отношениях между парнем и девушкой аналогичны тому, чего необходимо придерживаться и с созданием семейного гнездышка. Но все же здесь есть некоторые особенности, поскольку речь о людях, пока еще не заявивших о себе как о паре в официальном формате: