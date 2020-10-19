В Кировской области отобрали 70 добровольцев для тестирования вакцины от КОВИД

Для испытания препарата выбраны 70 человек возрастом от 20 до 47 лет. Они находятся в клинике и уже прошли полный медосмотр, пишет infox.ru.
По словам гендиректора Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Айрата Ишмухаметова, вся информация о тестировании будет закрыта до окончания исследования. При этом он отметил, что первые данные медики планирую получить к началу декабря текущего года.
В оперштабе сообщают, что за минувшие сутки в России официально подтверждены 15 982 случая заражения КОВИД. На данный момент для нашей страны это рекордный показатель.