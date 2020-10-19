В Кировской области отобрали 70 добровольцев для тестирования вакцины от КОВИД

В Кировской области отобрали 70 добровольцев для тестирования вакцины от КОВИД

19 октября , 21:36ОбществоPhoto: pixabay.com
В пресс-службе правительства Кировской области сообщили о старте испытаний противоковидной вакцины. Исследование проходит на базе медуниверситета.

Для испытания препарата выбраны 70 человек возрастом от 20 до 47 лет. Они находятся в клинике и уже прошли полный медосмотр, пишет infox.ru.

По словам гендиректора Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Айрата Ишмухаметова, вся информация о тестировании будет закрыта до окончания исследования. При этом он отметил, что первые данные медики планирую получить к началу декабря текущего года.

В оперштабе сообщают, что за минувшие сутки в России официально подтверждены 15 982 случая заражения КОВИД. На данный момент для нашей страны это рекордный показатель.

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