В Кировской области отобрали 70 добровольцев для тестирования вакцины от КОВИД

В пресс-службе правительства Кировской области сообщили о старте испытаний противоковидной вакцины. Исследование проходит на базе медуниверситета.

Для испытания препарата выбраны 70 человек возрастом от 20 до 47 лет. Они находятся в клинике и уже прошли полный медосмотр, пишет infox.ru. По словам гендиректора Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Айрата Ишмухаметова, вся информация о тестировании будет закрыта до окончания исследования. При этом он отметил, что первые данные медики планирую получить к началу декабря текущего года. В оперштабе сообщают, что за минувшие сутки в России официально подтверждены 15 982 случая заражения КОВИД. На данный момент для нашей страны это рекордный показатель.

