В Кировской области отобрали 70 добровольцев для тестирования вакцины от КОВИД

По словам гендиректора Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Айрата Ишмухаметова, вся информация о тестировании будет закрыта до окончания исследования. При этом он отметил, что первые данные медики планирую получить к началу декабря текущего года.