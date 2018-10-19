Студентов вузов пригласили помочь в выборе имени аэропорту «Уфа»

Сегодня в двух вузах Уфы, БГПУ и УГАТУ, прошли встречи с волонтерами. Член оргкомитета конкурса «Великие имена России» Александр Юдин рассказал на встречах о сути проекта и пригласил студентов принять участие в его реализации.

В рамках проекта 45 крупных аэропортов страны, в том числе и международный аэропорт «Уфа», получат имена великих соотечественников. Конкурс пройдет в несколько этапов и завершится 5 декабря, в Международный день волонтера.

- Аэропорт будет соответствующим образом оформлен, там со временем может появиться музей, памятник, и пассажиры смогут больше узнать о наших великих земляках, - отметил Александр Юдин.

- С 22 октября по 7 ноября будет сформирован лонг-лист имен, любой желающий сможет проголосовать на сайте проекта, с помощью СМС или вживую, - рассказал Александр Юдин. - Затем будет составлен шорт-лист из имен трех людей, которые наберут наибольшее количество голосов, и голосование продолжится до 30 ноября.

Для организации и дежурства на таких площадках, где можно будет проголосовать за присвоение аэропорту «Уфа» того или иного имени одного из наших земляков, и нужна помощь волонтеров.

- Куда круче – участвовать в истории, влиять на нее, чем быть простыми свидетелями, - высказался Александр Юдин.

В волонтерском центре БГПУ на встречу пришло несколько десятков студентов. Желающих принять участие в проекте попросили поднять руки. Леса рук не было, но примерно пятая часть аудитории высказала желание стать волонтерами проекта.