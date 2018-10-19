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Студентов вузов пригласили помочь в выборе имени аэропорту «Уфа»
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Студентов вузов пригласили помочь в выборе имени аэропорту «Уфа»

Сегодня, 16:30ОбществоРазиф АбдуллинФото: Разиф Абдуллин/ Mkset.ru
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