Общественники рассказали, какими именами точно не назовут аэропорт Уфы

Сегодня, 12 октября, в медиацентре ГТРК Башкортостан состоялась пресс-конференция, посвященная проекту «Великие имена России». Напомним, международный аэропорт «Уфа» попал в список 45 воздушных гаваней России, которые получат имена великих земляков. С такой инициативой выступили представителей общественных организаций, в числе которых Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское военно-историческое общество​​.

С сегодняшнего дня жители страны, вне зависимости от возраста и места проживания, могут отдать свой голос за то или иное имя выдающегося земляка, которое, по его мнению, будет достойно носить название аэропорта. Предложения можно будет оставить в социальных сетях групп Общественной палаты РФ и РБ, на сайте проекта великиеимена.рф, по телефону горячей линии 8 (347) 280-82-36, либо направив инициативы на электронную почту [email protected] с пометкой «Аэропорт».

Кроме того, свой голос можно будет отдать прямо в уфимском аэропорту. Несмотря на общеизвестный список имён, Ольга Панчихина рассказала, что есть жесткие критерии отбора.

- Главное, чтобы кандидаты имели историческую связь с регионом, внесли значительный вклад в историю, культуру, общественную жизнь жителей республики, страны, имели общемировое признание. Нельзя включать в список имена политиков и госдеятелей новейшего времени.

Примечательно, что голос можно будет отдать всего один раз, однако сама Панчихина заявила, что голосовать можно будет и через соцсети и по телефону.

- С 11 по 18 октября будут проходить публичные мероприятия (круглые столы, пресс-конференции и т. д.), 18 октября список наиболее популярных имен от республики будет отправлен в Общественную палату РФ, 22 октября будет составлен так называемый лонг-лист из этих имен. С 29 октября по 7 ноября жителям представят шорт-лист, будет определена тройка лидеров для каждого аэропорта, с 8 по 30 ноября - финальное голосование, а 5 декабря станет известно, чьим именем назовут уфимский аэропорт, - пояснила Панчихина.

- Никаких накруток не будет и не должно быть. Все последние технологии мы применим для этого. К примеру, если вы проголосовали на портале, по телефону проголосовать вы уже этого сделать не сможете.

Примечательно, что голосовать смогут жители других регионов страны. К обсуждению будут привлечены школы, вузы, муниципалитеты городов, районов, общественные учреждения.

Спикеры конференции высказали свои предпочтения в выборе имени уфимского аэропорта. К примеру, профессор, член-корреспондент Академии наук РБ Айтуган Акманов заявил, что имя Салавата Юлаева как нельзя лучше для этого подходит:

- Его фигура является консолидирующей, объединивший многонациональный народ, его разные социальные слои: дворян, казаков, крестьян и т. д. Это протестное движение является символом взаимодействия разных народов. Будет вполне логично, если аэропорт «Уфа» назовут именем Салавата Юлаева. Кроме того, он был выдающимся поэтом. Его заслуги очень велики, - подчеркнул Акманов.

Руководитель руководитель регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» в РБ Александр Юдин остановил свой личный выбор на имени Мусы Гареева.

- Важно не забывать наши победы мирные, не только победы в войне. Имя Мусы Гареева как мне кажется нельзя лучше для этого подходит.

Известно, что 16 октября в 15.00 в ГКЗ «Башкортостан» состоится круглый стол, посвященный обсуждению проекта и имен.