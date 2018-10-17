В Уфе составили лонг-лист имен претендентов на название местного аэропорта

16 октября в Уфе прошёл «круглый стол», посвященный присвоению Международному аэропорту «Уфа» имени одного из великих соотечественников Башкортостана. В обсуждении, проведённом Общественной палатой Башкирии, приняли участие эксперты, активные жители столицы и представители СМИ.

От жителей республики в Общественную палату Башкирии поступило свыше 1,5 тысячи мнений по 40 кандидатурам. «Люди звонили со всех уголков республики. Такого большого интереса не было ещё ни к одному проекту», — отметила председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина.

В топ-10 лидеров вошли:

Мустай Карим, народный поэт Башкортостана, писатель;

Муса Гареев, военный лётчик, дважды Герой Советского Союза;

Салават Юлаев, национальный герой;

Сергей Аксаков, писатель;

Рудольф Нуреев, артист балета;

Минигали Шаймуратов, генерал-майор;

Федор Шаляпин, оперный певец;

Александр Матросов, Герой Советского Союза;

Михаил Нестеров, художник;

Сергей Довлатов, писатель, журналист.

По словам председателя Общественной палаты РБ, имя каждого из предложенных кандидатов достойно для присвоения уфимскому аэропорту.

Как заметил генеральный директор международного аэропорта «Уфа» Александр Андреев, аэропорт - это объект, где человеку должно быть комфортно и приятно. По его словам, аэропорт и его имя должны создавать настроение пассажирам.

- Задача состоит в том, чтобы сделать достойный выбор. Но сделать этот выбор непросто, потому что каждая из предложенных личностей заслуживает того, что его именем назвали улицу, тот или иной объект. Лично я бы выбрал Салавата Юлаева, потому что его личность консолидировала разные народы, разные социальные группы, - подчеркнул историк, член-корреспондент Академии наук РБ Айтуган Акманов.

По мнению доктора философских наук Юрия Дорожкина, уфимский аэропорт следует назвать именем Мустая Карима. «Это не просто выдающийся писатель. Он был мудрецом, который сумел в литературе возвыситься до глубочайшего осмысления базовых человеческих ценностей, - сказал Юрий Дорожкин. - Мустай Карим близок и понятен всем. И мне кажется, что он устремлён в будущее».

Публицист Шамиль Валеев особо подчеркнул гуманистический характер творчества Мустая Карима, его вклад в формирование современной литературы Башкортостана, широкую известность за пределами республики и сформулировал общие впечатления.

- Мне будет спокойнее, если провожать в полет меня будут добрые глаза Мустая, а встречать - его улыбка.

Выступающий особо подчеркнул легкость транслитерации имени Мустая Карима для латинского алфавита, и предложил подумать использовать созданный Мустаем образ мира для оформления внутренних пространств международного аэропорта.

Кандидат политических наук, доцент БашГУ Артур Сулейманов также отметил, что Мустай Карим — величина общемирового масштаба. «Сегодня читающих людей становится всё меньше и меньше, - констатировал Артур Сулейманов. - В данном контексте в нашем обществе возникает социальный заказ на литературные и культурные коды, на обращение к башкирской литературе и культуре, которая является неотъемлемым элементом общероссийской культуры. И обращение к творчеству Мустая Карима позволит полноценно реагировать на сегодняшние цифровые вызовы».

В выступлениях экспертов также прозвучали имена художника-живописца Михаила Нестерова, звезды балета мирового уровня Рудольфа Нуреева, писателя Сергея Аксакова, известного всем жителям республики с раннего детства сказкой «Аленький цветочек» и других. Часть экспертов уверенно сообщили, что международный аэропорт Уфы несомненно должен носить имя Мусы Гареева – летчика, дважды Героя Советского Союза. Также прозвучали другие имена, не вошедшие в изначальный лонг-лист: Урал-батыр, шестикратный чемпион мира в мотогонках по льду Габдрахман Кадыров, Заслуженный пилот РСФСР, реконструировавший и перенесший за черту города уфимский аэропорт Фуат Утяшев.

- Муса Гареев – один из первых авиаторов Башкирии. Он – летчик Победы. Муса Гайсинович и после войны вел большую работу по линии ДОСААФА, авиации, осуществляя мечту о небе. Он любил небо. Это – Герой Великой Отечественной войны, его имя напоминает воинскую славу башкирского народа, всех народов республики, - рассказал кандидат философских наук Сергей Семенов, подчеркнув, что 2022 году республика будет отмечать 100-летие со дня рождения великого летчика.

Его поддержали и другие эксперты, в том числе региональное отделение Российского военно-исторического общества.

В ходе круглого стола около 60 процентов экспертов высказали аналогичное мнение.