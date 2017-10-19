В Башкирии похолодает до -11

Ожидается мокрый снег.

В Башкирии с 20 октября похолодает, сообщает Башгидромет. К выходным температура воздуха понизится ночью до -1,-6°С, при прояснениях до -11°С, днем до -2,+3°.

- Местами ожидаются осадки в виде мокрого снега, установление временного снежного покрова. На отдельных участках дорог, особенно в ночные и утренние часы велика вероятность образования гололедицы. В начале следующей недели характер погоды в республике существенно не изменится, - отмечается в сообщении Башгидромета.