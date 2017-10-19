Где в Уфе состоятся традиционные ярмарки выходного дня

Ярмарки пройдут во всех районах города.

На этой неделе в предстоящие выходные снова пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Так уфимцы и гости столицы смогут приобрести свежие овощи и многое другое.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, на этой неделе ярмарки пройдут во всех районах Уфы. Так, например, 21 октября, в субботу, закупиться свежими продуктами смогут жители Демского района, там ярмарка пройдет перед гипермаркетом «Магнит» по ул. Дагестанская, 2.

Жителей Ленинского района будут ждать возле трамвайного разворотного кольца рядом с домом № 2 по ул. Султанова и перед сквером «Волна» по ул. Ахметова.

В Октябрьском районе ярмарка выходного дня пройдет на площади перед Дворцом Спорта (ул. Р. Зорге, 41) и в микрорайоне Сипайлово на аллее по ул. Рыльского от дома № 33 по ул. Гагарина до дома № 14 по ул. Рыльского, а в Советском районе на площади перед Дворцом молодежи.