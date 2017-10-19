Где в Уфе состоятся традиционные ярмарки выходного дня
На этой неделе в предстоящие выходные снова пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки. Так уфимцы и гости столицы смогут приобрести свежие овощи и многое другое.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, на этой неделе ярмарки пройдут во всех районах Уфы. Так, например, 21 октября, в субботу, закупиться свежими продуктами смогут жители Демского района, там ярмарка пройдет перед гипермаркетом «Магнит» по ул. Дагестанская, 2.
Жителей Ленинского района будут ждать возле трамвайного разворотного кольца рядом с домом № 2 по ул. Султанова и перед сквером «Волна» по ул. Ахметова.
В Октябрьском районе ярмарка выходного дня пройдет на площади перед Дворцом Спорта (ул. Р. Зорге, 41) и в микрорайоне Сипайлово на аллее по ул. Рыльского от дома № 33 по ул. Гагарина до дома № 14 по ул. Рыльского, а в Советском районе на площади перед Дворцом молодежи.
И в субботу, и в воскресенье продажа свежих продуктов будет осуществляться в Калининском районе - на ул. Интернациональная у пересечения с ул. Машиностроителей и на пересечении ул. Мушникова и бульвара Баландина возле дома по ул. Мушникова,11. А также в Кировском и Орджоникидзевском районах на ул. Рабкоров, 5 и 7 и на площади им. С. Орджоникидзе.