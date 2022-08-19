В ЦБ рассказали о рекордном выводе валюты россиянами за рубеж
В ЦБ рассказали о рекордном выводе валюты россиянами за рубеж
Вчера, 14:56
Общество
Фото: pixabay.com
По данным Центробанка, в июне 2022 года россияне вывели в иностранные банки 4,7 миллиарда долларов, что стало рекордом с 2018 года.
В регуляторе также сообщили, что объем операций с банками-нерезидентами вырос более чем втрое по сравнению с маем, тогда как в апреле показатель держался на уровне полутора миллиардов долларов, передает iz.ru.
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