В ЦБ рассказали о рекордном выводе валюты россиянами за рубеж

По данным Центробанка, в июне 2022 года россияне вывели в иностранные банки 4,7 миллиарда долларов, что стало рекордом с 2018 года.

В регуляторе также сообщили, что объем операций с банками-нерезидентами вырос более чем втрое по сравнению с маем, тогда как в апреле показатель держался на уровне полутора миллиардов долларов, передает iz.ru.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter