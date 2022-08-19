РЭО выступил генеральным экопартнером фестиваля «Таврида.Арт»

РЭО выступил генеральным экопартнером фестиваля «Таврида.Арт»
РЭО выступил генеральным экопартнером фестиваля «Таврида.Арт»
Вчера, 14:25ОбществоФото: reo.ru
С 15 по 19 августа прошел фестиваль «Таврида.Арт», генеральным экологическим партнером которого выступила компания «Российский экологический оператор». В рамках мероприятия РЭО представил активности, повышающие популярность ответственного потребления и защиты экологии.

Издание newsnn.ru пишет, что в рамках фестиваля «Таврида.Арт» Российский экологический оператор совместно с активистами-экологами представил два экологических центра: «Делай!»: «Эколаборатория РЭО» и гостевой дом, а также помог в организации модного показа одежды, произведенной из старых вещей.

По словам генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева, в этом году в рамках проведения фестиваля «Таврида» был организован раздельный сбор мусора, но специальными контейнерами была охвачена не вся территория. Поэтому для РЭО целью на следующий год стала организация масштабного повсеместного сбора.

Активисты-экологи на «Тавриде.Арт» также провели субботник в Опукском уникальном природном заповеднике, собрав в прибрежной части Черного моря восемнадцать мешков мусора.

В экологической лаборатории, работу которой организовал Российский экологический оператор, участники мероприятия могли самостоятельно на экошредере измельчать пластиковые крышки, переплавить стружку из пластика в брелок, значок, подставку под телефон или стакан для ручек. Также в ней провели мастер-классы по изготовлению шопперов, бумаги из макулатуры, авосек из трикотажных лент.

Также фестиваль посетили участники, которые уже имели собственные проекты и хотели их презентовать профессиональному сообществу, чтобы заручиться их поддержкой. Одной из таких участниц была жительница Севастополя Ольга Колодина, которая рассказала о своем проекте в рамках беседы участников фестиваля с главой РЭО Денисом Буцаевым. Женщина владеет компанией, которая специализируется на переработке стекла.

В завершение дня на фестивале прошел модный показ апсайклинг-коллекции «Небография», в рамках которого демонстрировали сшитую из старых вещей одежду. По словам Дениса Буцаева, на «Тавриде» планируется открытие магазина одежды и предметов, произведенных из переработанного пластика.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы