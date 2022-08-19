РЭО выступил генеральным экопартнером фестиваля «Таврида.Арт»

Также фестиваль посетили участники, которые уже имели собственные проекты и хотели их презентовать профессиональному сообществу, чтобы заручиться их поддержкой. Одной из таких участниц была жительница Севастополя Ольга Колодина, которая рассказала о своем проекте в рамках беседы участников фестиваля с главой РЭО Денисом Буцаевым. Женщина владеет компанией, которая специализируется на переработке стекла.