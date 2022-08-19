РЭО выступил генеральным экопартнером фестиваля «Таврида.Арт»

Издание newsnn.ru пишет, что в рамках фестиваля «Таврида.Арт» Российский экологический оператор совместно с активистами-экологами представил два экологических центра: «Делай!»: «Эколаборатория РЭО» и гостевой дом, а также помог в организации модного показа одежды, произведенной из старых вещей.
По словам генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева, в этом году в рамках проведения фестиваля «Таврида» был организован раздельный сбор мусора, но специальными контейнерами была охвачена не вся территория. Поэтому для РЭО целью на следующий год стала организация масштабного повсеместного сбора.
Активисты-экологи на «Тавриде.Арт» также провели субботник в Опукском уникальном природном заповеднике, собрав в прибрежной части Черного моря восемнадцать мешков мусора.
В экологической лаборатории, работу которой организовал Российский экологический оператор, участники мероприятия могли самостоятельно на экошредере измельчать пластиковые крышки, переплавить стружку из пластика в брелок, значок, подставку под телефон или стакан для ручек. Также в ней провели мастер-классы по изготовлению шопперов, бумаги из макулатуры, авосек из трикотажных лент.
Также фестиваль посетили участники, которые уже имели собственные проекты и хотели их презентовать профессиональному сообществу, чтобы заручиться их поддержкой. Одной из таких участниц была жительница Севастополя Ольга Колодина, которая рассказала о своем проекте в рамках беседы участников фестиваля с главой РЭО Денисом Буцаевым. Женщина владеет компанией, которая специализируется на переработке стекла.
В завершение дня на фестивале прошел модный показ апсайклинг-коллекции «Небография», в рамках которого демонстрировали сшитую из старых вещей одежду. По словам Дениса Буцаева, на «Тавриде» планируется открытие магазина одежды и предметов, произведенных из переработанного пластика.