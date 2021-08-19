Минторг Башкирии выявил нарушения в детсаду, на который жаловались родители

Напомним, мама ребёнка, ходившего в этот детсад, пожаловалась на странице главы республики Радия Хабиров в соцсетях на то, что в учреждении детям давали просроченные кефир и масло, а блюда там отвратные. По словам женщины, в детсаду уже проводилась проверка Роспотребнадзором после жалоб родителей, но питание так и не улучшилось. Прокуратура республики также намерена провести проверку в детсаду.