Минторг Башкирии выявил нарушения в детсаду, на который жаловались родители

Минторг Башкирии выявил нарушения в детсаду, на который жаловались родители
Минторг Башкирии выявил нарушения в детсаду, на который жаловались родители
Вчера, 14:34ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Ранее одна из местных жительниц заявляла, что малышам дают испорченные продукты.

Министерство торговли и услуг Башкирии провело проверку в детском саду №6 в Давлеканово после жалоб родителей на качество питания в учреждении. Результаты проверки сообщили в «АиФ-Уфа».

Ведомство всё же обнаружило нарушения. Так, сотрудники неправильно хранили продукты, не все необходимые документы оказались в наличии, а блюда, заявленные в меню, отличались от тех, которые подавались в действительности. К примеру, вместо отварной моркови детей кормили свежими помидорами. При этом просроченной продукции на складе детсада не было.

Напомним, мама ребёнка, ходившего в этот детсад, пожаловалась на странице главы республики Радия Хабиров в соцсетях на то, что в учреждении детям давали просроченные кефир и масло, а блюда там отвратные. По словам женщины, в детсаду уже проводилась проверка Роспотребнадзором после жалоб родителей, но питание так и не улучшилось. Прокуратура республики также намерена провести проверку в детсаду.

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