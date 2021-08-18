Прокуратура Башкирии проверит питание в детсаду после жалоб родителей на просрочку

Напомним, в июне в уфимском детском саду на детей обвалилась штукатурка. Пострадали два ребенка. Одного мальчика доставили в больницу с ссадинами и ушибами, а девочка получила только испуг. После этого детсад закрыли на капитальный ремонт, а ребят временно распределили по другим учреждениям. Сотрудники детсада комментировать произошедшее отказались.