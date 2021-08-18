Прокуратура Башкирии проверит питание в детсаду после жалоб родителей на просрочку

Жительница Давлеканово оставила на странице главы Башкирии Радия Хабиров в соцсетях жалобу на детский сад № 6, в которой сообщила, что в учреждении страдает качество питания. По её словам, в детсаду детям давали просроченные продукты и несъедобные блюда.
— Родители решили внезапно прийти и попробовать обед. Вместо супа был бульон с тремя горошками, без мяса! Вся еда постная, без соли и без масла, — заявила она.
Женщина добавила, что родители обращались в Роспотребнадзор. После этого в детсаду провели проверку, но результата она не дала.
Прокуратура Башкирии заинтересовалась данной историей после появления сообщений об этом в СМИ. Как сообщили в пресс-службе ведомства, совместно с Роспотребнадзором прокуратура организует проверку. Ведомства выяснят, каковы условия организации питания в детском саду, соблюдаются ли санитарные нормы, а также проверят качество продуктов.
Напомним, в июне в уфимском детском саду на детей обвалилась штукатурка. Пострадали два ребенка. Одного мальчика доставили в больницу с ссадинами и ушибами, а девочка получила только испуг. После этого детсад закрыли на капитальный ремонт, а ребят временно распределили по другим учреждениям. Сотрудники детсада комментировать произошедшее отказались.