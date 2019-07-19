Над башкирским Зауральем нависла новая природная угроза
19 июля, 16:51ОбществоТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Речь идет о чрезвычайно жаркой и пожароопасной погоде.
Специалисты Башгидромета озвучили неблагоприятный прогноз погода для башкирского Зауралья.
Они имеют в виду сильную жару, которая может способствовать распространению лесных пожаров. Местами столбик термометра может подняться до +38 градусов.
На основе этого прогноза спасатели считают, что башкирскому Зауралью пора присваивать пятый класс пожароопасности, при котором лесные пожары возникают при малейшем источнике огня и молниеносно распространяются, нанося большой ущерб окружающей среде.
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