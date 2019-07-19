Над башкирским Зауральем нависла новая природная угроза

Они имеют в виду сильную жару, которая может способствовать распространению лесных пожаров. Местами столбик термометра может подняться до +38 градусов.

На основе этого прогноза спасатели считают, что башкирскому Зауралью пора присваивать пятый класс пожароопасности, при котором лесные пожары возникают при малейшем источнике огня и молниеносно распространяются, нанося большой ущерб окружающей среде.