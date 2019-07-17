В Башкирии лето заявит свои права знойной погодой
17 июля, 14:10ОбществоТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Столбик термометра должен подняться до +29 градусов.
Синоптики предсказали возвращение в Башкирию жаркой погоды. Такой прогноз дал Башгидромет.
Так, завтра, 18 июля, в дневное время воздух прогреется до +29 градусов. В последующие дни, 19 и 20 июля характер погоды существенно не изменится. Но в течение дня жару несколько остудят кратковременные дожди.
В воскресенье, 21 июля, по республике станет несколько прохладнее, температура воздуха может снизиться до +25 градусов днем.
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