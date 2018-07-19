Жители Башкирии смогут отправлять своих питомцев "живой посылкой" поездом

Новая услуга вступила в силу 13 июля 2018 года. Сервис пока работает в пилотном режиме в поездах АО «ФПК». Жители Башкирии могут воспользоваться этой услугой на поезде Челябинск-Москва.

Перевозка оформляется в специализированных багажных кассах. Для этого необходимо заполнить заявление, указать фамилию, имя и отчество, номер телефона отправителя и получателя. Стоимость билета для животных будет стоить от 730 рублей, сообщает пресс-служба Башкирского территориального управления Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

К перевозке допускаются собаки, кошки, птицы и другие маленькие теплокровные животные (хомяки, морские свинки, кролики), а также черепахи. С собой необходимо принести контейнер. Вместе с питомцем можно отправить в конверте сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную, паспорт), поилку с водой, кормушку и корм, одну игрушку для животного, абсорбент для поддержания надлежащего санитарно-гигиенического состояния в клетке. За состоянием животного во время поездки будут наблюдать проводники пассажирских вагонов.

После того, как получатель предоставит документы, проводники ему передадут «живую посылку».