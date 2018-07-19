Жители Башкирии смогут отправлять своих питомцев "живой посылкой" поездом
Но есть определенные ограничения.
Новая услуга вступила в силу 13 июля 2018 года. Сервис пока работает в пилотном режиме в поездах АО «ФПК». Жители Башкирии могут воспользоваться этой услугой на поезде Челябинск-Москва.
Перевозка оформляется в специализированных багажных кассах. Для этого необходимо заполнить заявление, указать фамилию, имя и отчество, номер телефона отправителя и получателя. Стоимость билета для животных будет стоить от 730 рублей, сообщает пресс-служба Башкирского территориального управления Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».
К перевозке допускаются собаки, кошки, птицы и другие маленькие теплокровные животные (хомяки, морские свинки, кролики), а также черепахи. С собой необходимо принести контейнер. Вместе с питомцем можно отправить в конверте сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную, паспорт), поилку с водой, кормушку и корм, одну игрушку для животного, абсорбент для поддержания надлежащего санитарно-гигиенического состояния в клетке. За состоянием животного во время поездки будут наблюдать проводники пассажирских вагонов.
После того, как получатель предоставит документы, проводники ему передадут «живую посылку».
Одному человеку разрешается отправить сразу трех животных, которые по сумме трех измерений каждого места не могут превышать 180 см. В каждой клетке можно перевозить не более двух питомцев. При этом если погрузку и выгрузку клеток осуществляют проводники, то вес каждой клетки вместе с животным не должен превышать 10 кг, а если отправитель и получатель осуществляют погрузку самостоятельно, то вес может быть до 75 кг. К перевозке не допускаются животные, перевозка которых может угрожать жизни и здоровью пассажиров и работников перевозчика.