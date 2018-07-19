Аудитора Евгения Сивкова выгнали из ассоциации за советы по обходу налогов
Московского аудитора Евгения Сивкова исключили из саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество». Мужчина обратился в Арбитражный суд, но как оказалось, он сам нарушил закон.
Евгений прикрепил к жалобе документы дисциплинарной комиссии, сообщает телеканал «360». В документах указано, что поводом для такого решения стало неоднократное нарушение закона об аудиторской деятельности. Специалист игнорировал правила независимости аудиторов, не соблюдал требования Кодекса профессиональной этики аудиторов.
Суд рассмотрел дело Сивкова 12 июля и пришел к выводу, что решение дисциплинарной комиссия было вполне законным.
Истец заявил, что его исключили необоснованно, но арбитраж не нашел подтверждение этим доводам. Более того, для исключения были все основания.Например, аудитор рассказывал людям, как уходить от налогов. Причем все эти способы имели правовые последствия для самих граждан.
Суд в итоге отклонил жалобу, признав правомерным решение СРО. Получается, Сивков сам способствовал тому, чтобы лишиться должности.За предоставление заведомо ложной информации налоговым инспекторам он уже дисквалифицирован на два года. Но это вовсе не мешает ему и дальше отстаивать свою «правоту». Он и дальше собирает клиентов на свои семинары по незаконной оптимизации налогов, представляясь как действующий аудитор.Мужчина оказался очень мстительным: он часто публикует материалы, порочащие ассоциацию.