Югорский лыжный марафон в Ханты-Мансийске может собрать рекордное число участников

Марафон пройдет в столице ХМАО-Югры Ханты-Мансийске 11 апреля, напоминает «Советский спорт». И сегодня больше всего спортсменов именно из этого региона, их 440. Дальше идут делегации с Ямала и Тюменской области. Также в десятке наиболее представленных в забеге субъектов — Томск, Екатеринбург, Омск и Московский регион. Из иностранных участников — представители Германии и Казахстана.

Наибольшей популярностью спортсменов пользуется трасса в пятьдесят километров, на нее уже готовы выйти три сотни лыжников. Год назад дистанцию пробежало больше семисот спортсменов, есть все шансы, говорят организаторы, что рекорд будет побит на Югорском лыжном марафоне — 2020. Общее количество спортсменов год назад было три тысячи.

«Югорский лыжный марафон давно уже стал спортивным событием международного масштаба. Банк «Открытие» заинтересован в развитии такого рода проектов на территории Югры и всей России, — говорит управляющий Западно-Сибирского филиала банка Виталий Мосунов. — Для банка марафон является некоей визитной карточкой. Мы рады, что в нашем регионе растет интерес к здоровому отдыху и активному образу жизни».

Первый в истории Югры марафон состоялся в 2013 году, его устроители практически не поменялись с тех времен: банк «Открытие», правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, компания «ЮграМегаСпорт» и региональная Федерация лыжных гонок. Каждый год три-четыре тысячи лыжников съезжаются в весенний Ханты-Мансийск, чтобы пообщаться, укрепить здоровье и побить очередной рекорд. Вот и в прошлом году был обновлен один: на массовый старт дистанции в пятьдесят километров вышло свыше двух с половиной тысяч спортсменов. Нынче их будет не меньше трех тысяч, прогнозируют устроители.