Трамп рассказал о приглашении на Олимпийские игры в Японию
19 февраля, 20:10ОбществоФото: ru.wikipedia.org
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Американский лидер Дональд Трамп получил от японского премьер-министра Синдзо Абэ приглашение на Олимпийские игры, которые пройдут летом 2020 года.
Об этом президент США рассказал 18 февраля, сообщает газета «Известия».
Трамп отметил, что решение о поездке в Японию пока не принято. Во время встречи с официальными лицами штата Калифорния Он также пообещал, что расскажет о нем позднее. На этом мероприятии стороны обсуждали стратегию проведения Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе.
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