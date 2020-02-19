Трамп рассказал о приглашении на Олимпийские игры в Японию

Трамп отметил, что решение о поездке в Японию пока не принято. Во время встречи с официальными лицами штата Калифорния Он также пообещал, что расскажет о нем позднее. На этом мероприятии стороны обсуждали стратегию проведения Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе.