Получение сертификата на материнский капитал может быть существенно упрощено

По словам главы Министерства финансов Силуанова, инновация, разработанная в министерстве, значительно упрощает получение маткапитала. «Если раньше нужно было заполнять массу бумажек, инструкций, то сегодня, чтобы получить материнский капитал и соответствующее свидетельство, достаточно тех данных, которые заполняются при поступлении будущей мамы в роддом», – сообщил министр финансов.

В соответствующие инстанции будут направляться данные, которые будущая мать заполняет при поступлении в роддом. И уже при выходе из медучреждения она может получить сертификат на электронную почту или даже на смартфон. Если нужен будет бумажный оригинал, то за ним придется идти.