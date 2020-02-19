Получение сертификата на материнский капитал может быть существенно упрощено
В Минфине заявили о том, что сертификат на маткапитал можно будет получить прямо при выписке из родильного дома.
По словам главы Министерства финансов Силуанова, инновация, разработанная в министерстве, значительно упрощает получение маткапитала. «Если раньше нужно было заполнять массу бумажек, инструкций, то сегодня, чтобы получить материнский капитал и соответствующее свидетельство, достаточно тех данных, которые заполняются при поступлении будущей мамы в роддом», – сообщил министр финансов.
В соответствующие инстанции будут направляться данные, которые будущая мать заполняет при поступлении в роддом. И уже при выходе из медучреждения она может получить сертификат на электронную почту или даже на смартфон. Если нужен будет бумажный оригинал, то за ним придется идти.
Это только один из пунктов в рамках национальной программы повышения рождаемости. Ранее Министерство финансов разработало поправки ф бюджет государства на ближайшие 3 года. В документе указано, что на выплату материнского капитала запланировано 1,54 трлн рублей. В 2020 году – 438,8 млн рублей, в 2021 – 539,9 млн, в 2022 – 565,5 млн, пишет rns.online.