200 млн рублей будет направлено на консервацию культурных объектов

Консервации подлежат объекты, которые невозможно отреставрировать в настоящее время, сообщает rns.online.

По словам Обрывалина, консервация объектов культурного наследия будет постоянной практикой. В 2020 году на эти цели запланировано потратить 200 млн рублей.