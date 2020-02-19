200 млн рублей будет направлено на консервацию культурных объектов
19 февраля, 18:45ОбществоФото: pixabay.com
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Заместитель министра культуры Сергей Обрывалин заявил на заседании в Думе о средствах, которые будут направлены на консервацию объектов культурного наследия.
Консервации подлежат объекты, которые невозможно отреставрировать в настоящее время, сообщает rns.online.
По словам Обрывалина, консервация объектов культурного наследия будет постоянной практикой. В 2020 году на эти цели запланировано потратить 200 млн рублей.
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