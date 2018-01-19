В Уфе священнослужитель едва не упал в прорубь

Курьезный инцидент произошел во время освящения иордани перед крещенскими купаниями.

Сегодня, 19 января, произошел курьез возле крещенской иордани, которую прорубили на реке Белой в районе уфимского микрорайона Нижегородка. Подробности сообщили в МБУ «Управление гражданской защиты».

По словам представителя ведомства Яны Калининой, фактически священнослужитель в прорубь не упал, как это преподнесли многие СМИ. Он просто поскользнулся рядом с прорубью после ее освящения и намочил одежду и ноги.