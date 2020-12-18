В Волгоградской области ужесточают противоковидные меры

В Волгоградской области ужесточают противоковидные меры

Вчера, 23:22ОбществоPhoto: pixabay.com
Администрация Волгоградской области объявила об ужесточении карантинных мер из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью.

Согласно распоряжению губернатора региона, с этой даты запрещены корпоративы, банкеты, народные гуляния и прочие развлекательные мероприятия. При этом школьные и детсадовские утренники все-таки можно будет проводить, но без родителей. Каждая группа или класс проводит свой утренник, на который нельзя приглашать аниматоров и родственников детей, пишет infox.ru.

В то же время в регионе разрешается работать музеям и кинотеатрам, при условии, что зал будет наполнен не более чем на 50%. Персонал кафе и ресторанов должен обрабатывать контактные поверхности после ухода каждого посетителя.

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