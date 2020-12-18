В Волгоградской области ужесточают противоковидные меры

Согласно распоряжению губернатора региона, с этой даты запрещены корпоративы, банкеты, народные гуляния и прочие развлекательные мероприятия. При этом школьные и детсадовские утренники все-таки можно будет проводить, но без родителей. Каждая группа или класс проводит свой утренник, на который нельзя приглашать аниматоров и родственников детей, пишет infox.ru.