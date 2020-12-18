Указом Гладкова ресторанам Белгородской области разрешили работать на час дольше

Бизнесмен, собственник семи ресторанов в Белгороде Александр Бондарь подчеркнул, что дни новогодних праздников — важное время не только для рестораторов, но и для тех, кто трудится в смежных развлекательных направлениях, в связи с чем каждый дополнительный час работы играет важнейшую роль для того, чтобы предприятие смогло выжить в новом году. Важно, что между властью и представителями бизнеса в сфере общепита установился контакт.