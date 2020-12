Указом Гладкова ресторанам Белгородской области разрешили работать на час дольше

Врио губернатора региона документально закрепил изменения в работе предприятий общепита. Так, ресторанам и кафе Белгородской области разрешили работать до полуночи по пятницам и субботам, а также 31 декабря и 7 января.

Как указывается в постановлении, работа общепита в Белгородской области запрещается с 23:00 до 06:00. Но по пятницам и субботам, а также 31 декабря и 7 января работу рестораторов разрешили до полуночи, пишет Bel.ru. Рестораторы выразили благодарность Вячеславу Гладкову за принятое решение. Так, учредитель «Фамильного дома вкуса» Марина Лазарева охарактеризовала это «небольшим, но существенным шагом, который позволит пройти с меньшими потерями через важнейший месяц в году». Бизнесмен, собственник семи ресторанов в Белгороде Александр Бондарь подчеркнул, что дни новогодних праздников — важное время не только для рестораторов, но и для тех, кто трудится в смежных развлекательных направлениях, в связи с чем каждый дополнительный час работы играет важнейшую роль для того, чтобы предприятие смогло выжить в новом году. Важно, что между властью и представителями бизнеса в сфере общепита установился контакт. В комментариях к публикациям читатели поддержали рестораторов и выразили признательность за то, что они не сдаются в этот сложный период, а налаживают диалог с администрацией. В этом году ресторанный бизнес стал одной из самых пострадавших из-за пандемии коронавируса отраслей, тысячи ресторанов по РФ и всему миру оказались на грани банкротства. Поэтому помощь властей Белгородской области значительно помогла местному общепиту, а строгое соблюдение предписаний Роспотребнадзора по профилактике инфекции гарантирует гостям ресторанов безопасность и высокое качество услуг.

