Уфимцев попросили пополнить «Банк вещей»
Вчера, 09:21ОбществоРустэм Башкирцев
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Вещи будут переданы нуждающимся.
Жителей Уфы попросили помочь нуждающимся одеждой и обувью. Сдать ее можно в «Банк вещей», который работает на базе отделения социальной помощи семье и детям в Советском районе города. В центре также принимают игрушки.
Адрес: г. Уфа, ул. Цюрупы, 102, тел. 8 (347) 286-02-48.
Время работы: с 9.00 до 18.00 часов.
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