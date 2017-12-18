Уфимцев попросили пополнить «Банк вещей»

Вещи будут переданы нуждающимся.

Жителей Уфы попросили помочь нуждающимся одеждой и обувью. Сдать ее можно в «Банк вещей», который работает на базе отделения социальной помощи семье и детям в Советском районе города. В центре также принимают игрушки.