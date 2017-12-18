Третья неделя декабря в Башкирии: снега нет и холодно

Башгидромет опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни.

В Башкирии в ближайшие три дня снега не ожидается, но будет холодно, следует из данных Башгидромета.

Сегодня, 18 декабря, днем -6,-11°, по востоку -15,-20°. Ветер юго-восточный умеренный.

Во вторник, 19 декабря, осадков не ожидается. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью -15,-20°, при натекании облачности -10,-15°, днем -7,-12°, в восточных и юго-восточных районах ночью -24,-29°, днем -14,-19°.