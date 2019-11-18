Минэнерго России подтвердило готовность «Россетей» к зиме

Оценка Минэнерго подтверждает выполнение компанией всех требований, которые были установлены правилами подготовки к сезону “осень-зима”.

Со слов руководителя компании Павла Ливинского, в текущем году природа уже проверяла холдинг на прочность: в ряде регионов фиксировались аномальные для этого времени года стихийные явления, пишут “Новые известия”. Однако, избежать масштабных энергосбоев на объектах все-таки удается. Ливинский отметил, что первостепенной задачей на этот отопительный сезон является прохождение его с повышенными показателями надежности.

В ходе подготовки к зимнему сезону, компании холдинга прошли ряд мероприятий, касающихся увеличения надежности и качества энергоснабжения. «Россети» подчеркивают перевыполнение годового плана техобслуживания и ремонта.