Минэнерго России подтвердило готовность «Россетей» к зиме

Министерство энергетики России отметило готовность ГК «Россетей» к отопительному сезону 2019/2020 года.
Оценка Минэнерго подтверждает выполнение компанией всех требований, которые были установлены правилами подготовки к сезону “осень-зима”.
Со слов руководителя компании Павла Ливинского, в текущем году природа уже проверяла холдинг на прочность: в ряде регионов фиксировались аномальные для этого времени года стихийные явления, пишут “Новые известия”. Однако, избежать масштабных энергосбоев на объектах все-таки удается. Ливинский отметил, что первостепенной задачей на этот отопительный сезон является прохождение его с повышенными показателями надежности.
В ходе подготовки к зимнему сезону, компании холдинга прошли ряд мероприятий, касающихся увеличения надежности и качества энергоснабжения. «Россети» подчеркивают перевыполнение годового плана техобслуживания и ремонта.
Отмечается, что к отопительному сезону готовы свыше 49 тысяч энергетиков. Специалисты будут трудиться в составе десяти тысяч бригад, 583 из которых мобильные. Для ликвидации последствий погодных явлений было предусмотрено около 23 тысяч единиц техники. Вместе с тем, в ходе работ аварийного характера, энергетики задействуют резервные источники, которых насчитывается 5743 единицы.