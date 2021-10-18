В Дубае состоится ледовое шоу Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств»

По словам автора идеи и исполнительницы главной роли Татьяны Навки, одной из визитных карточек российского спорта является фигурное катание. Ледовые шоу являются уникальным жанром, который объединяет искусство и спорт. В новом представлении есть сложные элементы фигурного катания и драматургия, а исполнять роли будут известные олимпийские чемпионы. Навка подчеркнула, что для компании Navka Show огромная честь выступать на мероприятии такого масштаба, и десятки тысяч гостей и жителей Объединенных Арабских Эмиратов смогут увидеть сказку и настоящих легенд фигурного катания. Известная фигуристка выразила уверенность, что ее ледовое шоу станет ключевым событием в культурной жизни столицы ОАЭ, которое зрители запомнят на долгое время.