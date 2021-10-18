В Дубае состоится ледовое шоу Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств»

Издание newsnn.ru сообщает, что это будет масштабное представление, в котором примут участие самая титулованная фигуристка мира Алина Загитова, а также другие известные спортсмены. Сам проект Dubai Ice Show, в рамках которого запланировано представление, приурочен ко дню России на “Экспо-2020”.
Континентальная хоккейная лига, ХК “Авангард”, Министерство туризма и коммерции, а также Спортивный совет Дубая семнадцатого октября подписали соответствующий меморандум.
По словам автора идеи и исполнительницы главной роли Татьяны Навки, одной из визитных карточек российского спорта является фигурное катание. Ледовые шоу являются уникальным жанром, который объединяет искусство и спорт. В новом представлении есть сложные элементы фигурного катания и драматургия, а исполнять роли будут известные олимпийские чемпионы. Навка подчеркнула, что для компании Navka Show огромная честь выступать на мероприятии такого масштаба, и десятки тысяч гостей и жителей Объединенных Арабских Эмиратов смогут увидеть сказку и настоящих легенд фигурного катания. Известная фигуристка выразила уверенность, что ее ледовое шоу станет ключевым событием в культурной жизни столицы ОАЭ, которое зрители запомнят на долгое время.
Также днем ранее на Coca-Cola Arena запланирована встреча двух хоккейных команд на льду: “Авангард”, действующий обладатель Кубка Гагарина, и “Ак Барс” встретятся на регулярном матче чемпионата КХЛ в рамках KHL World Games.
По словам главы Департамента управления фестивалей и розничной торговли Дубая Ахмеда Аль Хаджи, город с нетерпением ждет возможности приветствовать у себя настоящих звезд хоккея и фигурного катания.
Александр Крылов, председатель совета директоров “Авангарда”, сказал, что продажа билетов на Dubai Ice Show будет объявлена в ближайшее время. По его словам, в рамках мероприятия запланировано много ярких событий, в том числе ледовое шоу Татьяны Навки, благодаря которым жители ОАЭ смогут узнать о российском хоккее и спорте на льду.