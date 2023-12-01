В центр города

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От миллиона рублей: в Башкирии на продажу выставили квартиры должников
Подать заявку на участие в торгах можно до 27 декабря 2023 года на площадке «РТС-тендер».
1 декабря 2023, 03:47
2019
Блогер Варламов не хочет жить в Уфе, потому что «здесь убита архитектура и грязно»
13 августа 2019, 10:57
Ульфат Мустафин прокомментировал замечание Радия Хабирова о пыли в городе
15 января 2019, 04:29
2017
Уфимцам предлагают проголосовать за лучшее название сквера в центре города
18 октября 2017, 10:05

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