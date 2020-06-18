Радий Хабиров назвал приблизительную дату открытия детских садов в Башкирии

Радий Хабиров сообщил, что возобновление работы детских садов напрямую зависит о того, как в Башкирии будет распространяться новая коронавирусная инфекция. Об этом он заявил на вечернем инфо-шоу РБК ЧЭЗ Next.

По его словам, он уже наблюдал несколько раз, когда на некоторых территориях после открытия детских садов начали появляться вспышки, после чего садики снова закрывали. «Я этого делать не хочу», – подчеркнул глава.