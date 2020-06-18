Радий Хабиров назвал приблизительную дату открытия детских садов в Башкирии
Руководитель региона сказал, что открытие детских садов зависит от эпидемиологической обстановки.
Радий Хабиров сообщил, что возобновление работы детских садов напрямую зависит о того, как в Башкирии будет распространяться новая коронавирусная инфекция. Об этом он заявил на вечернем инфо-шоу РБК ЧЭЗ Next.
По его словам, он уже наблюдал несколько раз, когда на некоторых территориях после открытия детских садов начали появляться вспышки, после чего садики снова закрывали. «Я этого делать не хочу», – подчеркнул глава.
Глава отметил, что решение об открытии детских садов будет принято только после того, как он удостовериться, что COVID-19 распространяется в регионе не так сильно, и уже созданы все условия, чтобы предотвратить вспышки. По мнению Хабирова, это станет возможным не ранее 1 июля, а пока что в республике будут работать дежурные группы.