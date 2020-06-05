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Глава Башкирии сообщил свое решение об открытии детских садов
Сюжеты:
75 лет ПобедыЭпидемия коронавирусаНациональные проекты 2019-2024
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Глава Башкирии сообщил свое решение об открытии детских садов

Вчера, 23:07ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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