Глава Башкирии сообщил свое решение об открытии детских садов
В ходе совещания в формате «Часа образования» Радий Хабиров объяснил, откроют ли детские сады в Башкирии.
Сегодня, 5 июня, в ходе совещания «Час образования», посвященного обсуждению проблем и задач в сфере образования, глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с детскими садами.
По его мнению, угроза коронавируса пока слишком серьезна, так что спешить с открытием детских дошкольных учреждений вряд ли стоит.
Решить проблему присмотра за детьми семьям, которые испытывают подобные затруднения, призваны помочь дежурные группы в некоторых детских садах, которые формируются по запросам родителей.
Сейчас по республике действуют 2 126 дежурных групп в 769 детских садах. Их посещают 27 419 детей.
Напомним, количество инфицированных коронавирусом сегодня вновь шокировало многих, их стало больше на 119 человек. Общее число зараженных коронавирусом, начиная с апреля, составило уже 3727 человек.