Глава Башкирии сообщил свое решение об открытии детских садов

Сегодня, 5 июня, в ходе совещания «Час образования», посвященного обсуждению проблем и задач в сфере образования, глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с детскими садами.

По его мнению, угроза коронавируса пока слишком серьезна, так что спешить с открытием детских дошкольных учреждений вряд ли стоит.

Решить проблему присмотра за детьми семьям, которые испытывают подобные затруднения, призваны помочь дежурные группы в некоторых детских садах, которые формируются по запросам родителей.

Сейчас по республике действуют 2 126 дежурных групп в 769 детских садах. Их посещают 27 419 детей.