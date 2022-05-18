В Башкирии показали раздолье для крыс на контейнерной площадке «Дюртюлимелиоводстроя»

В Башкирии показали раздолье для крыс на контейнерной площадке «Дюртюлимелиоводстроя»
В Башкирии показали раздолье для крыс на контейнерной площадке «Дюртюлимелиоводстроя»
Вчера, 12:38ОбществоИрина ДеревянчукФото: скриншот видео
По словам автора видео мусор копится на контейнерной площадке с апреля, терпеть завалы мусора в мае местные жители уже не могут и просят привлечь внимание к их проблеме.

В распоряжении редакции Mkset оказалось видео из Краснокамского района, который обслуживает региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Дюртюлимелиоводстрой», который не так давно, а именно 11 мая подвергся жесткой критике главы Башкирии Радия Хабирова. Он на оперативке в правительств республики не исключил, что отношения с регоператором будут расторгнуты и даже дал ряд поручений, так например Андрея Назарова Радий Хабиров попросил принять решение по прекращению взаимоотношений с компанией в ближайшее время.

Однако пока никаких известий о том что же будут делать власти в данным регоператором нет, есть видео от жителей Краснокамского района, а конкретно деревни Воробьево, который судя по официальной информации, и обслуживает «Дюртюлимелиоводстрой». Во всяком случае о том, что вывозом мусора в Краснокамском районе занимается именно этот оператор ТКО, сообщается на сайте «Вывоз мусора и обращение с ТКО».

Видео:Mkset.ru

Местный житель демонстрирует контейнерную площадку набитую мусором, включая такой крупный как матрасы, под завязку. Мусор уже не помещается на площадке и располагается близ контейнерной площадки. Мужчина на видео уточняет, что ситуация не меняется с апреля.

По словам мужчины площадка засыпанная мусором является раздольем для бродячих собак, уточняет он и тот момент, что из-за гор мусора на площадке завелись и крысы. Видео в СМИ местные жители прислали в надежде на то, что с помощью публикации в прессе им удастся привлечь внимание властей к проблеме жителей деревни Воробьева и мусор с контейнерной площадки все-таки вывезут.

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