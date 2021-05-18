Жителям Уфы предложили заново выбрать расположение стелы «Город трудовой доблести»

Жителям Уфы предложили заново выбрать расположение стелы «Город трудовой доблести»
Жителям Уфы предложили заново выбрать расположение стелы «Город трудовой доблести»
Сегодня, 09:03ОбществоКарина Мамаева
На оперативном совещании в мэрии города сити-менеджер Сергей Греков объявил о запущенном голосовании. Горожанам необходимо выбрать новое место расположение стелы «Город трудовой доблести».

Изначально стелу планировалось установить перед входом в Парк Победы. Однако, по словам градоначальника, он не подходит по размеру и место установки постамента придется выбрать заново из трех вариантов – территория вблизи ДК УМПО, в парке Калинина и на набережной реки Белой около Монумента дружбы.

Напомним, Уфа вошла в список городов, удостоенных данного почетного звания. Более миллиона жителей города и республики проголосовали за присвоение столице Башкирии статуса. Согласно Указу Владимира Путина, в населенных пунктах, удостоенных звания «Город трудовой доблести», установят стелу с изображением герба города и текстом указа президента о присвоении звания. Помимо этого, в них будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.

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