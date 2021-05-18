Жителям Уфы предложили заново выбрать расположение стелы «Город трудовой доблести»

Напомним, Уфа вошла в список городов, удостоенных данного почетного звания. Более миллиона жителей города и республики проголосовали за присвоение столице Башкирии статуса. Согласно Указу Владимира Путина, в населенных пунктах, удостоенных звания «Город трудовой доблести», установят стелу с изображением герба города и текстом указа президента о присвоении звания. Помимо этого, в них будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и в День города.