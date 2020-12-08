Хабиров анонсировал 19 вариантов памятника генералу Минигали Шаймуратову

Выставка конкурсных работ пройдет с 14 по 16 декабря в конгресс-холле «Торатау». Радий Хабиров предупреждает, что фотографировать эскизы нельзя — вопрос авторских прав. Однако посетители могут оставить свой отзыв на бланках. При определи победителя будет учтено мнение каждого.