Хабиров анонсировал 19 вариантов памятника генералу Минигали Шаймуратову

Хабиров анонсировал 19 вариантов памятника генералу Минигали Шаймуратову

Вчера, 14:22ОбществоАнна КононоваPhoto: Радий Хабиров // ВКонтакте
С 14 по 16 декабря в конгресс-холле «Торатау» в Уфе пройдет выставка конкурсных работ на проект памятника командиру 112-й Башкавдивизии генерал-майору Минигали Шаймуратову. Его планируют разместить в центре Советской площади.

Как рассказал глава Башкирии Радий Хабиров, в ходе конкурса поступило 19 эскизов памятника и трехмерных моделей. Он предлагает вместе посмотреть на предложенные варианты.

Выставка конкурсных работ пройдет с 14 по 16 декабря в конгресс-холле «Торатау». Радий Хабиров предупреждает, что фотографировать эскизы нельзя — вопрос авторских прав. Однако посетители могут оставить свой отзыв на бланках. При определи победителя будет учтено мнение каждого.

Советская площадь после реконструкции, как я неоднократно говорил, должна стать нашей «Красной площадью, заявил глава Башкирии.

Напомним, ещё в начале октября Радий Хабиров подписал указ о проведении конкурса на лучший проект по созданию памятника Мингали Шаймуратову. Управление делами главы Башкирии выступило организатором. Памятник установят на отремонтированной Советской площади в Уфе. На эти цели было выделено 241,4 миллиона рублей.

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