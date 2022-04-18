В Башкирии глава района показал вышедшего из спячки медвежонка-сироту

Как сообщает Мелкоедов, ещё в прошлом году медвежонок сам вышел на встречу к жителям села Кананикольское. На данный в охотничьем хозяйстве специалисты наблюдают за ним, а также постепенно подготавливают его к самостоятельной жизни.