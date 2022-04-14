Первый медведь вышел из зимней спячки в нацпарке «Башкирия»

Первого вышедшего из зимней спячки медведя заметили туристы в национальном парке «Башкирия». Об этом рассказали в соцсетях парка.
Медведя удалось заметить близ Юмагузинского водохранилища. Туристы запечатлели животное на камеры и поделились кадрами с руководством парка.
Как сообщают в нацпарке, медведи, как правило, выходят из берлог раньше. Вероятно, в этом году на время пробуждение животных повлияла затянувшаяся зима.
Напомним, ранее сообщалось о пробуждении пчел в национальном парке «Башкирия». Насекомые постепенно «оттаивают» после зимней спячки. Делая первые слабые шаги, — сообщают в пресс-службе нацпарка.
Также ранее в селе Зилаир местные жители заметили лебедя, отбившегося от стаи. Животное доставили к ветеринарам.