Михаил Дегтярев: украинское уголовное дело - фарс

“Это фарс, конечно, но совсем не смешной. То, что происходило на Донбассе и в Луганске в 2014 году, – трагедия. Были бомбежки, артобстрелы, было наступление Вооруженных сил Украины и всякого националистического сброда на мирных людей. Гуманитарная помощь, в организации которой и я принимал участие, была жизненно необходима. Иначе люди бы умирали от ран, от голода, холода. Делать вид, что всего этого не было, постыдно”, - отметил Дегтярев.