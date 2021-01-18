Михаил Дегтярев: украинское уголовное дело - фарс

Михаил Дегтярев: украинское уголовное дело - фарс

Вчера, 15:20ОбществоPhoto: фрагмент видео YouTube
На Украине возбудили уголовное дело против врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, главы ЛДПР Владимира Жириновского и его заместителя Алексея Диденко.

По сообщению издания “Восток Медиа”, следственный комитет Украины расценил гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР как финансирование террористических организаций и возбудил против российских политиков уголовное дело.

Вооруженные конфликты на Донбассе и в Луганске начались семь лет назад, и тогда от многочисленных обстрелов пострадали мирные жители. Российские политики решили оказать пострадавшим гуманитарную помощь и за это стали фигурантами уголовного дела на Украине.

“Это фарс, конечно, но совсем не смешной. То, что происходило на Донбассе и в Луганске в 2014 году, – трагедия. Были бомбежки, артобстрелы, было наступление Вооруженных сил Украины и всякого националистического сброда на мирных людей. Гуманитарная помощь, в организации которой и я принимал участие, была жизненно необходима. Иначе люди бы умирали от ран, от голода, холода. Делать вид, что всего этого не было, постыдно”, - отметил Дегтярев.

По словам Михаила Дегтярева, из-за оказанной гуманитарной помощи пострадавшим от обстрелов жителям Донбасса и Луганска на него наложили санкции, запрещающие въезд во многие государства. Но он подчеркнул, что не имеет недвижимости, бизнеса и какого-либо имущества за границей, поэтому ограничения не вызывают у него опасений. При этом, по мнению Дегтярева, действия украинского следственного комитета - выражение антироссийских настроений, которые власти Украины прививают населению.

Но врио губернатора Хабаровского края считает, что успеха в этом правительство соседнего государства не добьется, поскольку русский и украинский народы являются братьями.

Судебное заседание по уголовному делу о предоставлении гуманитарной помощи ЛНР и ДНР российскими политиками запланировано на девятнадцатое января. Однако Михаил Дегтярев заявил, что не собирается присутствовать на слушаниях в киевском суде, так как будет отмечать Крещение Господне.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы