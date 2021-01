Михаил Дегтярев: украинское уголовное дело - фарс

На Украине возбудили уголовное дело против врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, главы ЛДПР Владимира Жириновского и его заместителя Алексея Диденко.

По сообщению издания “Восток Медиа”, следственный комитет Украины расценил гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР как финансирование террористических организаций и возбудил против российских политиков уголовное дело. Вооруженные конфликты на Донбассе и в Луганске начались семь лет назад, и тогда от многочисленных обстрелов пострадали мирные жители. Российские политики решили оказать пострадавшим гуманитарную помощь и за это стали фигурантами уголовного дела на Украине. “Это фарс, конечно, но совсем не смешной. То, что происходило на Донбассе и в Луганске в 2014 году, – трагедия. Были бомбежки, артобстрелы, было наступление Вооруженных сил Украины и всякого националистического сброда на мирных людей. Гуманитарная помощь, в организации которой и я принимал участие, была жизненно необходима. Иначе люди бы умирали от ран, от голода, холода. Делать вид, что всего этого не было, постыдно”, - отметил Дегтярев. По словам Михаила Дегтярева, из-за оказанной гуманитарной помощи пострадавшим от обстрелов жителям Донбасса и Луганска на него наложили санкции, запрещающие въезд во многие государства. Но он подчеркнул, что не имеет недвижимости, бизнеса и какого-либо имущества за границей, поэтому ограничения не вызывают у него опасений. При этом, по мнению Дегтярева, действия украинского следственного комитета - выражение антироссийских настроений, которые власти Украины прививают населению. Но врио губернатора Хабаровского края считает, что успеха в этом правительство соседнего государства не добьется, поскольку русский и украинский народы являются братьями. Судебное заседание по уголовному делу о предоставлении гуманитарной помощи ЛНР и ДНР российскими политиками запланировано на девятнадцатое января. Однако Михаил Дегтярев заявил, что не собирается присутствовать на слушаниях в киевском суде, так как будет отмечать Крещение Господне.

