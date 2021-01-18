Глава Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович привился российской вакциной «Спутник V»

Напомним, глава Заксобрания Карелии входит в список кадрового резерва республиканского минздрава как действующий врач. Более того, на выходных он добровольно дежурит в так называемой «красной» зоне центральной районной больницы Петрозаводска. В главном медицинском ведомстве Карелии сообщили, что сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства.