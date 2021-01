Глава Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович привился российской вакциной «Спутник V»

Элиссан Шандалович привился отечественной противоковидной вакциной и призвал жителей Карелии последовать его примеру.

В Карелии началась массовая вакцинация населения от COVID-19. Первыми прививки ставили медикам, социальным работникам и педагогическому составу, пишет karelinform.ru. По словам спикера карельского парламента, заслуженного врача республики Элиссана Шандаловича, вакцинация населения, причем массовая, является единственным путем победы над пандемией. Также он прокомментировал свой выбор противоковидной вакцины. «Мое решение о вакцинации исходило из главных принципов: безопасность и эффективность. Эффективность вакцины „Спутник V“ составляет более 90%. Считаю, что данная вакцина — это одно из выдающихся достижений нашей медицины», — заявил Шандалович. Напомним, глава Заксобрания Карелии входит в список кадрового резерва республиканского минздрава как действующий врач. Более того, на выходных он добровольно дежурит в так называемой «красной» зоне центральной районной больницы Петрозаводска. В главном медицинском ведомстве Карелии сообщили, что сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства. Вакцинация проводится в 2 этапа, между которыми должны пройти 3 недели. Согласно информации регионального Роспотребнадзора, после применения вакцины серьезных осложнений выявлено не было. На данный момент привиты более 900 граждан. С начала пандемии в Карелии коронавирусом заразились более 32 000 человек, выздоровели свыше 27 000. По официальным данным, за минувшие сутки ковид выявлен у 282 человек, шестеро из них переносят инфекцию в тяжелой форме.

