Жители Башкирии просят Путина сохранить статус педколледжа в Сибае

Преподаватели и студенты не хотят, чтобы колледж ликвидировали.

Преподаватели и студенты «Сибайского педагогического колледжа» обратились к президенту страны Владимиру Путину с просьбой Сибайского педагогичекого колледжа. Соответствующее обращение опубликовано на сайте «Петиция президенту». На сегодняшний день ее подписали более 700 человек.

Напомним, что в конце октября вице-премьер правительства Башкирии Салават Сагитов на встрече с главой республики Рустэмом Хамиртовым сообщил о том, что Сибайский педагогический колледж войдет в состав Сибайского филиала БашГУ.

Как отмечается в тексте петиции, 8 декабря преподаватели, изучив дорожную карту по развитию университета, узнали о том, что «объединение колледжа с СиБГУ названо ликвидацией Сибайского педагогического колледжа».

- Ликвидация колледжа – это потеря его юридического лица. На данный момент коллектив колледжа находится в недоумении, так как первоначально предполагалось объединение нашего колледжа с СиБГУ сохранением юридического лица и в более позднее время. До коллектива не доведены законные основания данного решения, - говорится в петиции.

Авторы отмечают, что коллектив учебного заведения достойно выполняет критерии госаккредиитации, имеет достаточную материально-техническую базу, ежегодно выполняет план приема студентов и имеет заслуженный авторитет среди работодателей,

- Общий контингент студентов составляет 576 человек из районов Башкирского Зауралья. Выпускники педагогического колледжа успешно трудоустраиваются (68%), 25% выпускников продолжают обучение в ВУЗах. При ликвидации колледжа нарушаются права 36% несовершеннолетних студентов, предусмотренные статьей 46 Конституции РФ. Обучающиеся находятся в неопределенном положении: они не уверенны в качестве и доступности образования в СиБГУ в свете последних событий и проверок со стороны ФСБ их учебно-организационной деятельности, - пишет автор.

Педагоги высказали свои опасения в том, что сохранят свои рабочие места в Сибайском филиале БашГУ, а также в том, что здания общежитий и учебного корпуса останутся невостребованными. Также педагоги сообщают, что сложившаяся ситуация будет препятствовать полноценной работе избирательной комиссии на выборах президента России 18 марта.