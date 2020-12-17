Жители Башкирии приняли участие в создании видеоархива воспоминаний детей войны

Герои видеороликов — дети войны, которые сохраняют для потомков память о событиях Великой Отечественной и первых послевоенных годах. В их воспоминаниях оживает история, по-другому воспринимаются факты из документов и школьных учебников: страшные годы оккупации и бомбежек, блокада, хлебные карточки, партизанское движение, долгожданное освобождение городов, сел и станиц, рассказали пресс-службе Общественной палаты Башкирии.