Жители Башкирии приняли участие в создании видеоархива воспоминаний детей войны

Жители республики приняли участие во Всероссийской акции «Моё детство — война» — конкурс видеовоспоминаний детей войны. Организатором выступила Общественная палата России.

Всего на Youtube-канале акции опубликовано более 1,3 тысяч воспоминаний, которые собрали свыше 160 тысяч просмотров. 42 видео жителей Башкирии выложили в отдельный плейлист. В акции приняли участие четыре тысячи волонтеров из 60 регионов России, Луганской Народной республики, а также из Аргентины, которые помогли детям Великой Отечественной войны записать их воспоминания на видео. Герои видеороликов — дети войны, которые сохраняют для потомков память о событиях Великой Отечественной и первых послевоенных годах. В их воспоминаниях оживает история, по-другому воспринимаются факты из документов и школьных учебников: страшные годы оккупации и бомбежек, блокада, хлебные карточки, партизанское движение, долгожданное освобождение городов, сел и станиц, рассказали пресс-службе Общественной палаты Башкирии. Общественники Башкирии примут участие в качестве жюри конкурса, которые оценят работы режиссеров, сценаристов, операторов, монтажеров и тех, кто помог детям войны поделиться своими воспоминаниями. Среди лучших видеороликов будет распределен призовой фонд — 120 тысяч рублей.

