Жители Башкирии приняли участие в создании видеоархива воспоминаний детей войны

Жители Башкирии приняли участие в создании видеоархива воспоминаний детей войны

Вчера, 17:54ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Жители республики приняли участие во Всероссийской акции «Моё детство — война» — конкурс видеовоспоминаний детей войны. Организатором выступила Общественная палата России.

Всего на Youtube-канале акции опубликовано более 1,3 тысяч воспоминаний, которые собрали свыше 160 тысяч просмотров. 42 видео жителей Башкирии выложили в отдельный плейлист.

В акции приняли участие четыре тысячи волонтеров из 60 регионов России, Луганской Народной республики, а также из Аргентины, которые помогли детям Великой Отечественной войны записать их воспоминания на видео.

Герои видеороликов — дети войны, которые сохраняют для потомков память о событиях Великой Отечественной и первых послевоенных годах. В их воспоминаниях оживает история, по-другому воспринимаются факты из документов и школьных учебников: страшные годы оккупации и бомбежек, блокада, хлебные карточки, партизанское движение, долгожданное освобождение городов, сел и станиц, рассказали пресс-службе Общественной палаты Башкирии.

Общественники Башкирии примут участие в качестве жюри конкурса, которые оценят работы режиссеров, сценаристов, операторов, монтажеров и тех, кто помог детям войны поделиться своими воспоминаниями. Среди лучших видеороликов будет распределен призовой фонд — 120 тысяч рублей.

Россиядетиобщественная палатаБашкирияВеликая Отечественная война
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