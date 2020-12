Власти Санкт-Петербурга намерены усилить контроль за заведения общественного питания и барами, работающими незаконно.

По сообщению издания Newia.ru, к проверкам власти намерены привлекать силовые структуры. Отмечается, что чиновникам не понравился “бунт” владельцев ресторанов, кафе и баров, которые в течение нескольких дней демонстративно отказывались соблюдать введенные карантинные ограничения. Рестораторы провели демарш после объявления о том, что общепит будет закрыт в новогоднюю ночь, а также в течение всех праздничных дней.

