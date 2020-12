В мэрии Кумертау объяснили наличие платной надувной горки в новогоднем городке

В администрации города Кумертау объяснили наличие надувной горки-батута на главной новогодней площади города. По мнению местных жителей, такая горка может быть опасна для детей.

В настоящее время на центрально площади уже установлена одна ледяная горка, а вторая — появится в скором времени. Батутная горка была установлена по желанию предпринимателей как дополнительный аттракцион. — Количество ледовых горок в основном Новогоднем городке города Кумертау такое же, как и в прошлом году. Дополнительно в качестве аттракциона по инициативе предпринимателей на Площади Советов установлена батутная горка для катания на тюбингах. Данный вид развлечения будет платным, отметили в мэрии Кумертау. Photo: Администрация Кумертау По словам представителей администрации, в Кумертау для жителей были организованы еще две площадки для новогодних развлечений. Одна из них расположена на улице Вокзальной, а другая — на Энергетиков. Там были установлены традиционные ледовые горки.

