В мэрии Кумертау объяснили наличие платной надувной горки в новогоднем городке

В мэрии Кумертау объяснили наличие платной надувной горки в новогоднем городке

Вчера, 15:51ОбществоКарина МамаеваPhoto: «Подслушано Кумертау»
В администрации города Кумертау объяснили наличие надувной горки-батута на главной новогодней площади города. По мнению местных жителей, такая горка может быть опасна для детей.

В настоящее время на центрально площади уже установлена одна ледяная горка, а вторая — появится в скором времени. Батутная горка была установлена по желанию предпринимателей как дополнительный аттракцион.

— Количество ледовых горок в основном Новогоднем городке города Кумертау такое же, как и в прошлом году. Дополнительно в качестве аттракциона по инициативе предпринимателей на Площади Советов установлена батутная горка для катания на тюбингах. Данный вид развлечения будет платным, отметили в мэрии Кумертау.

Photo:Администрация Кумертау

По словам представителей администрации, в Кумертау для жителей были организованы еще две площадки для новогодних развлечений. Одна из них расположена на улице Вокзальной, а другая — на Энергетиков. Там были установлены традиционные ледовые горки.

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