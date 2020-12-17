В Кумертау на главной площади установили надувную горку-батут вместо ледяной

— Крыша что ли съехала у нашей администрации. Как можно зимой поставить батутную горку? Как она себя поведёт в мороз? Как можно на ней кататься зимой? Куда ребёнок будет съезжать? Где гарантии что она выдержит холод? Кто ответит если что-то ни дай Бог случится? Платный новогодний городок, — возмущается Александра Татьянина.