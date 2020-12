В Кумертау на главной площади установили надувную горку-батут вместо ледяной

Местные жители города Кумертау удивились появлением надувной горки на ледовом городке. Фотографией современной новогодней площади они поделились в социальных сетях.

— Крыша что ли съехала у нашей администрации. Как можно зимой поставить батутную горку? Как она себя поведёт в мороз? Как можно на ней кататься зимой? Куда ребёнок будет съезжать? Где гарантии что она выдержит холод? Кто ответит если что-то ни дай Бог случится? Платный новогодний городок, — возмущается Александра Татьянина. По словам горожан данный батут, вероятнее всего, принадлежит частникам и будет еще и платным. Другие уверены, что на эту горку пустят далеко не всех из-за возрастных ограничений. — 150 рублей за 7 минут, вроде бы такая цена этой горки на каждом празднике. Вот это настоящий праздник для детей, — недоумевает Регина Костина. Журналист Mkset дозвонился до отдела архитектуры администрации города Кумертау, где нам заявили, что горка была установлена, когда главный архитектор Светлана Гирш находилась на больничном. Более того, она до сих пор не вышла на работу, поэтому в администрации объяснить свое решение отказались.

