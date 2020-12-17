— Это карта будет динамичной, её надо будет постоянно обновлять. Сначала создать базу, а потом дежурить. На основе этих исследований можно будет делать рекомендации, как проводить изыскания, проектировать и эксплуатировать. С одной стороны, это создает препятствия проектировщикам, [потому что] им детальнее надо будет подходить к работе, а это дороже; строителю, у них будет дорожать квадратный метр; городской власти, у них статистика [по темпу строительства] нарушится. С другой стороны, они все получат детальные данные, которые позволят знать, во сколько им может обойтись строительство в определенных зонах, и они смогут работать качественнее.