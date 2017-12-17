По-взрослому: на анимефестивале в Уфе показали антикосплей памятника Ленину
Вчера, 16 декабря, в Уфе состоялось долгожданное для всех поклонников аниме событие – новогодний анимефестиваль, который на сей раз прошел на тему «Нечистая сила». Впрочем, как отметили участники фестиваля, принципиальных изменений в течение форума обозначение такой темы не внесло, поскольку его участники по-прежнему косплеили (наряжались) своих любимых персонажей мультиков и кинофильмов, многие из которых изначально существуют на грани добра и зла.
Для тех, кто не в курсе нюансов поясним: косплей – то есть переодевание в костюмы персонажей – давно стал полноценной субкультурой со своими неписанными правилами, порядками и традициями. При помощи косплея взрослеющие подростки и молодежь получают возможность вновь окунуться в детство и почувствовать себя фантастическими героями. Мастерство косплея оценивает компетентное жюри, состоящее из маститых знатоков субкультуры и блогеров.
В фойе работала ярмарка, не оставлявшая равнодушными поклонников аниме, и мобильная площадка для фотографирования, поскольку одним из неписаных правил фестиваля стала возможность делать селфи с различными участниками фестиваля, прогуливающимися в фойе в перерывах между выступлениями и в ожидании решения жюри. В этом году, несмотря на холодную погоду, отважные косплееры в легких костюмах охотно позировали даже перед входом в уфимский ГДК, где проходил фестиваль.
Среди множества косплеев, которые в основном состояли из персонажей аниме, выделялись рогатая колдунья Малефисента, Пикапул (гибрид покемона Пикачу и Дедпула) и гоголевская Панночка. По традиции участники дефиле и любители аниме приехали в Уфу со многих городов страны.
Хитом нынешнего фестиваля стала номинация «Антикосплей», в которой были представлены косплеи образов, про которые никто даже никогда бы и не подумал в таком контексте. В этом году отличилась новогодняя елочка, которую срубил лесоруб к ужасу зверюшек под джазовую версию песенки «В лесу родилась елочка».
Фурор произвел также антикосплей памятника Ленину, который вынесли на сцену под аккорды песни «И Ленин такой молодой».
Участники анимефорума все еще продолжают делиться в соцсетях восторженными отзывами впечатлениями, а также видеосъемками и фотографиями и уже строят планы по поводу следующего фестиваля.