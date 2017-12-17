По-взрослому: на анимефестивале в Уфе показали антикосплей памятника Ленину

Новогодний анимефестиваль в Уфе в очередной раз собрал поклонников жанра почти со всей страны.

Вчера, 16 декабря, в Уфе состоялось долгожданное для всех поклонников аниме событие – новогодний анимефестиваль, который на сей раз прошел на тему «Нечистая сила». Впрочем, как отметили участники фестиваля, принципиальных изменений в течение форума обозначение такой темы не внесло, поскольку его участники по-прежнему косплеили (наряжались) своих любимых персонажей мультиков и кинофильмов, многие из которых изначально существуют на грани добра и зла.

Для тех, кто не в курсе нюансов поясним: косплей – то есть переодевание в костюмы персонажей – давно стал полноценной субкультурой со своими неписанными правилами, порядками и традициями. При помощи косплея взрослеющие подростки и молодежь получают возможность вновь окунуться в детство и почувствовать себя фантастическими героями. Мастерство косплея оценивает компетентное жюри, состоящее из маститых знатоков субкультуры и блогеров.

В фойе работала ярмарка, не оставлявшая равнодушными поклонников аниме, и мобильная площадка для фотографирования, поскольку одним из неписаных правил фестиваля стала возможность делать селфи с различными участниками фестиваля, прогуливающимися в фойе в перерывах между выступлениями и в ожидании решения жюри. В этом году, несмотря на холодную погоду, отважные косплееры в легких костюмах охотно позировали даже перед входом в уфимский ГДК, где проходил фестиваль.

Фото: https://vk.com/nyafest

Среди множества косплеев, которые в основном состояли из персонажей аниме, выделялись рогатая колдунья Малефисента, Пикапул (гибрид покемона Пикачу и Дедпула) и гоголевская Панночка. По традиции участники дефиле и любители аниме приехали в Уфу со многих городов страны.

Фото: https://vk.com/nyafest

Фото: https://vk.com/nyafest

Фото: https://vk.com/nyafest

Хитом нынешнего фестиваля стала номинация «Антикосплей», в которой были представлены косплеи образов, про которые никто даже никогда бы и не подумал в таком контексте. В этом году отличилась новогодняя елочка, которую срубил лесоруб к ужасу зверюшек под джазовую версию песенки «В лесу родилась елочка».

Фото: https://vk.com/nyafest

Фурор произвел также антикосплей памятника Ленину, который вынесли на сцену под аккорды песни «И Ленин такой молодой».

Видео Видео: https://vk.com/nyafest